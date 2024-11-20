США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $275 млн
Сполучені Штати Америки в середу, 20 листопада, оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, вартість якого оцінюють у $275 млн
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Зазначено, що цей пакет є 70 американським траншем, який, зокрема передбачає боєприпаси для ракетних систем, артилерійську та протитанкову зброю.
У межах пакета допомоги Україна отримає:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
- мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
- безпілотники;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецьку зброю та набої до неї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
- запчастини до техніки та допоміжне обладнання.
У Пентагоні підкреслюють, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 союзниками через зокрема Контактну групу з оборони України у форматі "Рамштайн", аби задовольнити потреби ЗСУ на фронті.
- Раніше прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
- Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала новий пакет оборонної допомоги для України.
- 20 листопада повідомлялось, що в новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin, а також інше обладнання та запасні частини.
- Актуальне
- Важливе