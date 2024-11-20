США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $275 млн

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначено, що цей пакет є 70 американським траншем, який, зокрема передбачає боєприпаси для ракетних систем, артилерійську та протитанкову зброю.

У межах пакета допомоги Україна отримає:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю та набої до неї;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;

запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

У Пентагоні підкреслюють, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 союзниками через зокрема Контактну групу з оборони України у форматі "Рамштайн", аби задовольнити потреби ЗСУ на фронті.