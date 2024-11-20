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Новий пакет допомоги від США міститиме HIMARS, Javelin і артилерійські снаряди, - AP

Увесь Лесь
20 листопада, 2024 середа
10:21
Війна з Росією Україна - США, конгрес

У новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin, а також інше обладнання та запасні частини

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Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб США.

За даними видання, озброєння нададуть із використанням повноважень президента США, що дозволить Пентагону швидко вилучати зброю зі своїх запасів і прискорити її відправку на фронт в Україну.

На додаток до озброєння від Пентагону Державний департамент США оголосив про дозвіл продати Україні оборонне обладнання та послуги на $100 млн - ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші відповідні елементи логістики та програми підтримки". За це обладнання та послуги заплатить уряд України.

Видання з посиланням на двох високопоставлених чиновників американської адміністрації повідомляє, що адміністрація США планує до завершення каденції Джо Байдена надати частину від кредиту Україні у $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами.

Офіційні особи, не уповноважені на публічні коментарі, повідомили виданню, що США та Україна наразі перебувають на "просунутій стадії" обговорення умов позики та прагнуть завершити процес для частини у $20 млрд до кінця 2024 року.

Решту $30 млрд мають надати Євросоюз, Велика Британія, Канада та Японія.

  • Раніше прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня. 
  • Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала новий пакет оборонної допомоги для України.
  • Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News 19 листопада заявив, що у разі скорочення військової допомоги від США Україна може програти у війні.
  • Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку.
Теги:
Новини
Україна
зброя
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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