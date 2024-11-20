Новий пакет допомоги від США міститиме HIMARS, Javelin і артилерійські снаряди, - AP
У новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin, а також інше обладнання та запасні частини
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб США.
За даними видання, озброєння нададуть із використанням повноважень президента США, що дозволить Пентагону швидко вилучати зброю зі своїх запасів і прискорити її відправку на фронт в Україну.
На додаток до озброєння від Пентагону Державний департамент США оголосив про дозвіл продати Україні оборонне обладнання та послуги на $100 млн - ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші відповідні елементи логістики та програми підтримки". За це обладнання та послуги заплатить уряд України.
Видання з посиланням на двох високопоставлених чиновників американської адміністрації повідомляє, що адміністрація США планує до завершення каденції Джо Байдена надати частину від кредиту Україні у $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами.
Офіційні особи, не уповноважені на публічні коментарі, повідомили виданню, що США та Україна наразі перебувають на "просунутій стадії" обговорення умов позики та прагнуть завершити процес для частини у $20 млрд до кінця 2024 року.
Решту $30 млрд мають надати Євросоюз, Велика Британія, Канада та Японія.
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