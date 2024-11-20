Зеленський: Україна може програти у війні, якщо США скоротять допомогу

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News 19 листопада.

За словами Зеленського, Україні недостатньо власного виробництва недостатньо, щоб протистояти ворогові.

"Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити", - наголосив президент.

Відповідаючи на питання журналіста про поточий стан воєнних дій в Україні, Зеленський зазначив, що укранці вже пеежи найважчий час на початку повномасштабного вторгнення Росії.



"Я вважаю, що це був найважчий період, але зараз цей період залежить від нашої єдності в Україні, і я вважаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність в Європі і, що найголовніше, єдності між Україною та США", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що завершення війни залежить від російського диктатора Володимира Путіна

"Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну. Але це набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. Путін слабший за США. Президент Штатів має силу, повноваження і зброю, і він може знизити ціну на енергоносії", - вважає український лідер.

Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

Пізніше повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.

Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.