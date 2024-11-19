У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджує, що найбільші країни Європейського Союзу готові "взяти на себе тягар військової та фінансової допомоги Україні", якщо США скоротять підтримку на тлі приходу до влади адміністрації Дональда Трампа
Про це він повідомив після зустрічі з очільниками МЗС Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії, передає Wprost.
"Разом з майбутнім високим представником ЄС у закордонних справах ми розмірковували над можливостями збільшення нашої підтримки Україні. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого обмеження участі США", - сказав Сікорський.
Він наголосив: міністри згодні з думкою, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема, через збалансованіший розподіл "тягарів" у НАТО.
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Також глава польського МЗС підкреслив, що сценарії закінчення війни РФ проти України мають розроблятися в тісній взаємодії з Києвом.
"Ми погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або позбавлені суспільного визнання, негативно вплинуло б на стабільність країни", - акцентував Сікорський.
Він водночас прокоментував санкції проти Росії.
"Ми виступаємо за збереження та посилення санкцій проти Росії до моменту виходу з України та покриття витрат на відновлення країни. Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюючи її економічно", - заявив польський міністр.
- 15 листопада прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
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