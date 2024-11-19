У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський

Про це він повідомив після зустрічі з очільниками МЗС Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії, передає Wprost.

"Разом з майбутнім високим представником ЄС у закордонних справах ми розмірковували над можливостями збільшення нашої підтримки Україні. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого обмеження участі США", - сказав Сікорський.

Він наголосив: міністри згодні з думкою, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема, через збалансованіший розподіл "тягарів" у НАТО.

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Також глава польського МЗС підкреслив, що сценарії закінчення війни РФ проти України мають розроблятися в тісній взаємодії з Києвом.

"Ми погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або позбавлені суспільного визнання, негативно вплинуло б на стабільність країни", - акцентував Сікорський.

Він водночас прокоментував санкції проти Росії.

"Ми виступаємо за збереження та посилення санкцій проти Росії до моменту виходу з України та покриття витрат на відновлення країни. Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюючи її економічно", - заявив польський міністр.