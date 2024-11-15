У Пентагоні підрахували, скільки коштів залишилось в адміністрації Байдена для допомоги Україні
Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня
Про це інформує Associated Press.
"(Байден хоче - ред.) використати усі повноваження, надані йому конгресом, до того, як він залишить свій пост. Тому ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб переконатися, що це станеться", - наголосила вона.
Для того, щоб використати всі ці кошти до того, як Трамп складе присягу, адміністрації Байдена доведеться терміново виділити 7,1 млрд доларів на озброєння - 4,3 млрд доларів з додаткового бюджету 2024 року і 2,8 млрд доларів, які все ще залишаються на рахунках у вигляді резервів, у зв'язку з перерахунком Пентагоном вартості відправлених систем.
Крім того, ще 2,2 мільярда доларів є в наявності для укладання довгострокових контрактів на поставку систем озброєнь. Однак нещодавні пакети допомоги були набагато меншими за розміром - близько 200-300 мільйонів доларів кожен.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці кошти вже виділені, а це означає, що їх буде складніше забрати назад, оскільки нова адміністрація повинна буде скасувати ці зобов'язання.
- Нагадаємо, 20 квітня палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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