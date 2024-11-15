У Пентагоні підрахували, скільки коштів залишилось в адміністрації Байдена для допомоги Україні

Про це інформує Associated Press.

"(Байден хоче - ред.) використати усі повноваження, надані йому конгресом, до того, як він залишить свій пост. Тому ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб переконатися, що це станеться", - наголосила вона.

Для того, щоб використати всі ці кошти до того, як Трамп складе присягу, адміністрації Байдена доведеться терміново виділити 7,1 млрд доларів на озброєння - 4,3 млрд доларів з додаткового бюджету 2024 року і 2,8 млрд доларів, які все ще залишаються на рахунках у вигляді резервів, у зв'язку з перерахунком Пентагоном вартості відправлених систем.

Крім того, ще 2,2 мільярда доларів є в наявності для укладання довгострокових контрактів на поставку систем озброєнь. Однак нещодавні пакети допомоги були набагато меншими за розміром - близько 200-300 мільйонів доларів кожен.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці кошти вже виділені, а це означає, що їх буде складніше забрати назад, оскільки нова адміністрація повинна буде скасувати ці зобов'язання.