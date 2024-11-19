США оголосять про новий пакет оборонної допомоги для України найближчими днями, - постпред США при ООН

Про це Томас-Грінфілд заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Радіо Свобода.

"Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями" - сказала вона.

Крім того, постійна представниця США при ООН закликала інші країни підтримати українську формулу миру, оскільки "українці мають отримати безпеку, на яку вони заслуговують", а мир повинен бути стійким і справедливим та "повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України".

Вона наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Разом з тим, Томас-Грінфілд звернулася до Китаю з закликом до припинення розпалювання війни та сприяння військовим зусиллям Росії.

"І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО", - наголосили вона.