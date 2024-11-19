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США оголосять про новий пакет оборонної допомоги для України найближчими днями, - постпред США при ООН

Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
01:31
Війна з Росією Лінда Томас-Грінфілд в ООН

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що невдовзі Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет оборонної допомоги для України

Зміст

Про це Томас-Грінфілд заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Радіо Свобода. 

"Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями" - сказала вона. 

Крім того, постійна представниця США при ООН закликала інші країни підтримати українську формулу миру, оскільки "українці мають отримати безпеку, на яку вони заслуговують", а мир повинен бути стійким і справедливим та "повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України". 

Вона наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності  за її злочини та порушення Статуту ООН. 

Разом з тим, Томас-Грінфілд звернулася до Китаю з закликом до припинення розпалювання війни та сприяння військовим зусиллям Росії.

"І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО", - наголосили вона. 

  • Раніше прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ООН
США
допомога США Україні
воєнні злочини Росії
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