Очільник МЗС Британії Леммі після промови Лаврова на зустрічі G20 заявив, що не бачить прагнення Росії до миру з Україною

Про це повідомляє Reuters.

Ламмі говорив на полях зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка була занурена в суперечку між членами щодо війни в Україні, пише видання.

"Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я повинен сказати, коли я слухаю те, що росіяни і те, що щойно сказав Лавров сьогодні в залі, я не бачу бажання справді досягти цього миру", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримає Великобританія за будь-яких обставин розміщення миротворців в Україні за відсутності гарантій безпеки з боку США.

На цій зустрічі європейські лідери обговорювали, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців в Україні, але пообіцяли посилити їхній оборонний потенціал.

"Це критичний момент, для Європи важливо збільшити витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість нашій власній обороні по всій Європі", — розповів Леммі, повторивши британську мету витратити на це 2,5% ВВП і обіцянку допомоги Україні.

Він підкреслив, що Британія зобов'язується надавати Україні $3 млрд на рік.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості більше поговорити з президентом Трампом про це (про переговори задля мирної угоди в Україні, - ред.). Ми дуже, дуже чітко розуміємо, що Україна має відігравати певну роль, вона має бути в центрі цих переговорів", – наголосив Леммі.