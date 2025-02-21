Очільник МЗС Британії Леммі після промови Лаврова на зустрічі G20 заявив, що не бачить прагнення Росії до миру з Україною
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що не бачить бажання Росії до миру з Україною. Такі висновки він зробив після промови російського голови МЗС Сергія Лаврова на зустрічі G20 у Південній Африці
Про це повідомляє Reuters.
Ламмі говорив на полях зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка була занурена в суперечку між членами щодо війни в Україні, пише видання.
"Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я повинен сказати, коли я слухаю те, що росіяни і те, що щойно сказав Лавров сьогодні в залі, я не бачу бажання справді досягти цього миру", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримає Великобританія за будь-яких обставин розміщення миротворців в Україні за відсутності гарантій безпеки з боку США.
На цій зустрічі європейські лідери обговорювали, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців в Україні, але пообіцяли посилити їхній оборонний потенціал.
"Це критичний момент, для Європи важливо збільшити витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість нашій власній обороні по всій Європі", — розповів Леммі, повторивши британську мету витратити на це 2,5% ВВП і обіцянку допомоги Україні.
Він підкреслив, що Британія зобов'язується надавати Україні $3 млрд на рік.
"Ми з нетерпінням чекаємо можливості більше поговорити з президентом Трампом про це (про переговори задля мирної угоди в Україні, - ред.). Ми дуже, дуже чітко розуміємо, що Україна має відігравати певну роль, вона має бути в центрі цих переговорів", – наголосив Леммі.
- Президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією", заявив член Європейського парламенту Міка Аалтола.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе