Тарифи на воду підіймає місцева влада, рішення НКРЕКП немає, - голова Спілки споживачів компослуг
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що тарифи на водопостачання у більшості випадків підіймає місцева влада, не підпорядковуючись НКРЕКП
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Тарифи на воду у більшості випадків підіймають органи місцевого самоврядування. Централізованого рішення НКРЕКП про підняття тарифів на водопостачання сьогодні немає. Тобто, зараз є містечкові рішення щодо підняття тарифів на водопостачання. Оскільки в нас розділена система прийняття рішень водоканалів. Лише міста, які мають населення понад 100 тис. громадян, підпорядковуються рішенням НКРЕКП. Решта приймають рішення на місцевому рівні", - пояснив Попенко.
Експерт наголосив, що часто влада встановлює тарифи за власним бажанням.
"Влада на місцях приймає рішення щодо збільшення тарифів на водопостачання. Більшість чиновників та народних депутатів це питання обходить стороною. Саме тому місцева влада встановлює тарифи за власним бажанням, не підпорядковуючись НКРЕКП", - додав він.
Що відомо про тарифи на воду в Україні
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У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
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10 березня 2023 року стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні.
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НКРЕКП скасувала на засіданні 3 липня 2023 року підвищення тарифів на холодну воду в Україні.
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