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Ексклюзив

Тарифи на воду підіймає місцева влада, рішення НКРЕКП немає, - голова Спілки споживачів компослуг

10 липня, 2024 середа
20:39
Економіка без води, вода

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що тарифи на водопостачання у більшості випадків підіймає місцева влада, не підпорядковуючись НКРЕКП

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тарифи на воду у більшості випадків підіймають органи місцевого самоврядування. Централізованого рішення НКРЕКП про підняття тарифів на водопостачання сьогодні немає. Тобто, зараз є містечкові рішення щодо підняття тарифів на водопостачання. Оскільки в нас розділена система прийняття рішень водоканалів. Лише міста, які мають населення понад 100 тис. громадян, підпорядковуються рішенням НКРЕКП. Решта приймають рішення на місцевому рівні", - пояснив Попенко.

Експерт наголосив, що часто влада встановлює тарифи за власним бажанням.

"Влада на місцях приймає рішення щодо збільшення тарифів на водопостачання. Більшість чиновників та народних депутатів це питання обходить стороною. Саме тому місцева влада встановлює тарифи за власним бажанням, не підпорядковуючись НКРЕКП", - додав він.

Що відомо про тарифи на воду в Україні

Теги:
Суспільство
Україна
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