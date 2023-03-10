Про це повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП планує у березні включити до порядку денного засідання питання про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Нині Комісія опрацьовує можливість встановлення нових тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023.

Регулятор наголосив, що зміна тарифів відповідає вимогам чинного законодавства.

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - резюмували в НКРЕКП.