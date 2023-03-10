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НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні

10 березня, 2023 п'ятниця
17:25
Економіка водопостачання вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) хоче переглянути тарифи на централізоване водопостачання

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП планує у березні включити до порядку денного засідання питання про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Нині Комісія опрацьовує можливість встановлення нових тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023.

Регулятор наголосив, що зміна тарифів відповідає вимогам чинного законодавства.

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - резюмували в НКРЕКП.

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