Уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги після завершення опалювального сезону
Після завершення опалювального сезону в Україні уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги. Нові підвищені тарифи дозволять підняти зарплати енергетикам
Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.
"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоби стабілізувати ринок", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи планується в 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.
Ущаповський пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.
"Зараз уряд разом із нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоби розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів, – ред.)", - зазначив голова НКРЕКП.
- У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
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