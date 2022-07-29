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Головна політика Відстрочка від мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов

Відстрочка від мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов

29 липня, 2022 п'ятниця
16:13
політика Верховна Рада

Сьогодні, 29 липня, Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня прийняла 12 Законів, 3 законопроекти, 5 постанов

Про це йдеться на сайті ВР.

Прийнято закон №7427 про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Він діятиме протягом воєнного стану та подальшого відновлення. А законом №7428-2 внесено зміни до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення. Також внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення).

Сьогодні були внесені зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Також внесені змін до статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо cистеми переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Внесено зміни до статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги). Крім цього внесено зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період.

Внесенено зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Було ратифіковано Фінансову угоди "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Сьогодні ВР було прийнято ряд постанов. Зокрема, постанову №7594 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з попереднього розгляду питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та в період збройної агресії Російської Федерації проти України. Постанову №7598 про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Постанову №7599 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".

  • Нагадаємо, Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим

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