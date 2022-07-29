Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"ВР прийняла законопроект про призначення і виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (7415)", - сказала вона.

Нові зміни передбачають, що у разі якщо військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності (або втрати ступеня працездатності) без встановлення інвалідності під час нового огляду, буде встановлено вищу групу інвалідності (або більший відсоток втрати працездатності), що даватиме право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі. Виплата проводиться з урахуванням раніше отриманої суми.

За словами автора проєкту, реалізація документа дозволить встановити справедливі соціальні гарантії військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістами, які мають право на одноразову грошову допомогу.

10 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від військового збору.

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