Зеленський підписав закон про звільнення захисників України від військового збору
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від військового збору
Про це повідомляє Верховна Рада у telegram.
"Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською Солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 19 червня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до закону, на період воєнного стану доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.
- Верховна Рада 19 червня підтримала законопроєкт про звільнення від сплати військового збору військовослужбовців.
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