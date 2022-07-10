Про це повідомляє Верховна Рада у telegram.

"Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською Солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 19 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до закону, на період воєнного стану доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Верховна Рада 19 червня підтримала законопроєкт про звільнення від сплати військового збору військовослужбовців.

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