Про це йдеться на сайті парламенту.

Відтак, парламент на засіданні 19 червня ухвалив депутатський законопроєкт 7432 про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору, запровадженого у 2014 році в розмірі 1,5% від зарплати.

Йдеться про військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань.

Таке рішення підтримали 314 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, вказано в картці законопроєкту на парламентському сайті.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня на черговому пленарному засіданні ухвалила за основу законопроєкт про обов’язкову наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд.

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