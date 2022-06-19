Всі новобудови матимуть надійні бомбосховища. Закон прийнято за основу

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

"Запропонували побудувати мережу надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак, зокрема, включати до складу містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що при недотриманні цих вимог - відмовлятимуть у видачі сертифіката про прийняття будівлі в експлуатацію.

У пояснювальній записці до законопроєкту констатується, що наявні в Україні укриття захисту є вкрай обмеженими. У них не обладнані евакуаційні виходи та не має доступу до систем водопостачання та водовідведення. Тому Україні потрібно розгортати сучасну мережу захисних споруд цивільного захисту.

Зазначають, що реалізація положень закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного або місцевого бюджетів.

29 травня під час робочої поїздки на Харківщину Зеленський зазначив про недоцільність відновлення пошкоджених панельних будинків в Україні та сказав, що нове житло будуватимуть з укриттями.

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