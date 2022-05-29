Панельних багатоповерхівок не має бути ніде в Україні, а нове житло слід будувати з бомбосховищами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив про недоцільність відновлення пошкоджених панельних будинків в Україні та сказав, що нове житло будуватимуть з укриттями
Про це повідомляють у Офісі президента.
Таке рішення він озвучив під час наради з владою Харківщини.
"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях",- сказав Зеленський.
За його словами, відновлення пошкодженого після війни стане нагодою модернізувати країну та побудувати сучасне житло. Він додав, що нові будинки планують зводити з бомбосховищами та укриттями.
"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші",- додав президент.
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