Панельних багатоповерхівок не має бути ніде в Україні, а нове житло слід будувати з бомбосховищами, - Зеленський

Про це повідомляють у Офісі президента.

Таке рішення він озвучив під час наради з владою Харківщини.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях",- сказав Зеленський.

За його словами, відновлення пошкодженого після війни стане нагодою модернізувати країну та побудувати сучасне житло. Він додав, що нові будинки планують зводити з бомбосховищами та укриттями.

"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші",- додав президент.

Архітектори й дизайнери поділилися ідеями відбудови зруйнованих житлових будинків в Україні.

10 квітня уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій.

Війна змінила вимоги. У відбудові міст ключовими стануть безпека й державні програми.

6 травня Естонія запропонувала допомогти у відбудові Житомирщини.

21 травня прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb