Уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини. За ці кошти буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, гроші будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", – додав Шмигаль.

Міністерство економіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу.