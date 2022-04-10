Уряд виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій
Кабмін вже направив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини. За ці кошти буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, гроші будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.
"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", – додав Шмигаль.
- Міністерство економіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу.
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