English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Мінекономіки закликає найбільші бізнеси світу долучитись до відбудови України

Мінекономіки закликає найбільші бізнеси світу долучитись до відбудови України

9 квітня, 2022 субота
22:19
Економіка обстріли

Міністерство економіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

"В умовах, коли Україна несе величезні втрати серед мирного населення, а багато бізнесів припинили роботу через війну, підтримка державних Фондів, які допомагають Україні бути сильною, є дуже важливою. Адже зараз важливо починати відновлювати інфраструктуру, яка у багатьох містах знищена або пошкоджена, та допомагати підприємствам повернутись до роботи з новими силами", – йдеться в повідомленні. 

Зазначають, що фінансова підтримка буде спрямована на інструменти допомоги бізнесу та реанімування економіки, і дозволить запобігти кризі, яка через військову агресію Росії загрожує не лише Україні, а й всьому світу.

Серед компаній, яким спрямоване звернення – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, S.A. Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated і Conta-Clip.

Також Міністерство економіки закликає ці компанії приєднатись до міжнародної спільноти соціально відповідальних бізнесів, які припинили свою діяльність у Російській Федерації.

  • Зеленський запропонував Фінляндії взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні.
  • Лідери країн–членів Євросоюзу зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни з Росією.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

інфраструктура
Мінфін
війна з Росією
відбудова
Читайте також:
білоруські військові
8 квітня, 2022 п'ятниця
Російські військові в Білорусі скуповують все золото, ходять по барах, ґвалтують людей – вже є докази зґвалтування дівчат, – засновниця ГО "Білоруський Майдан"
Харків
8 квітня, 2022 п'ятниця
ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов
США та Китай
8 квітня, 2022 п'ятниця
Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 квітня
23:30
"Сьогодні ми захищаємо Україну, але водночас Україна захищає нас", - Анджей Дуда
23:15
Окупанти вкрали корм для тварин із Екопарку,- заступник міського голови Дніпра
22:57
окупанти Маріуполь
Окупанти обстріляли селище в Харківській області, загинули щонайменше дві людини
22:42
Кабмін подовжив термін подачі заявок на отримання допомоги для вимушених переселенців
22:39
підбита російська техніка
Українські військові знищили до 80 окупантів і три літальні апарати, – ОТУ "Схід"
22:14
Канада
Канада спростила в'їзд для українських біженців
22:04
Жозеп Боррель
"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу
22:04
Юлія Свириденко
Уряд вирішив вилучити активи двох ліквідованих російських банків в Україні на користь держави
22:01
зерно
Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі, – Центр при РНБО
21:50
Ексклюзив
Павло Клімкін
Не хочуть надавати публічно, хай надають непублічно – Клімкін
21:43
"Сльози в очах глядачів": Ткаченко про першу виставу з початку війни у Національному театрі ім. Лесі Українки
21:35
Харків почали обстрілювати бомбами на парашутах, - Терехов
21:29
Велика Британія
Велика Британія надасть Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи
21:23
Російські війська відпустили гуманітарну колону, яку утримували в Мелітополі три дні, - Федоров
21:16
евакуація
З Луганщини 9 квітня евакуювали майже 600 людей, – голова ОВА
21:04
Оновлено
Кабмін
Україна ввела повне торговельне ембарго з РФ
20:51
тіла у переході в Маріуполі
Страшніше, ніж у Бучі: задля приховування геноциду в Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян на складах
20:49
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Джонсон в Києві: не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни
20:42
ФК "Шахтар" вийшов на матч у футболках з назвами українських міст, які бомбардували росіяни
20:40
Ексклюзив
Краматорськ обстріл
Ворог спланував зрив евакуації на Донеччині: жахливий вибух у Краматорську на вокзалі, знищення шляхопроводу у Барвінкове – депутат міськради
20:19
Борис Джонсон
Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, - Борис Джонсон
20:10
Ірина Верещук
26 українців повертаються додому: Україна та РФ провели третій обмін полоненими
20:04
гроші
Європейський інвестбанк надасть 4 млрд євро для країн, які приймають біженців з України
20:02
У Харкові домашній кіт вижив після ракетного обстрілу й два тижні чекав на надзвичайників
19:56
Сергій Жадан
"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною". Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"
19:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Пропоную перенести День перемоги у Другій світовій війні на 8 травня, а 9 травня зробити Днем трауру, – Портников
19:24
окупанти захопили
Окупанти готують диверсії на об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя та Ізюма, – Генштаб
19:22
вибуху цистерни на Луганщині
Загрози населенню немає. Пари азотної кислоти пішли у напрямку позицій військ РФ після вибуху цистерни на Луганщині, - Гайдай
19:11
Біженці на вокзалі у Львові
11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну, — ООН
19:08
Борис Джонсон
"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
19:03
Ексклюзив
Володимир Огризко
РФ хоче від України тільки одного - акт про капітуляцію, - Огризко
18:59
StandUpForUkraine
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
18:59
Чехія
Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр
18:53
StandUpForUkraine
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:36
Урсула фон дер Ляєн
Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
18:35
обстріл Харків
Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
18:29
комендантська година
У Полтавській області змінюють час комендантської години
18:24
Буча геноцид
Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн
18:15
Дума
"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ
18:13
Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV