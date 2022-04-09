Мінекономіки закликає найбільші бізнеси світу долучитись до відбудови України
Міністерство економіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"В умовах, коли Україна несе величезні втрати серед мирного населення, а багато бізнесів припинили роботу через війну, підтримка державних Фондів, які допомагають Україні бути сильною, є дуже важливою. Адже зараз важливо починати відновлювати інфраструктуру, яка у багатьох містах знищена або пошкоджена, та допомагати підприємствам повернутись до роботи з новими силами", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що фінансова підтримка буде спрямована на інструменти допомоги бізнесу та реанімування економіки, і дозволить запобігти кризі, яка через військову агресію Росії загрожує не лише Україні, а й всьому світу.
Серед компаній, яким спрямоване звернення – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, S.A. Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated і Conta-Clip.
Також Міністерство економіки закликає ці компанії приєднатись до міжнародної спільноти соціально відповідальних бізнесів, які припинили свою діяльність у Російській Федерації.
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