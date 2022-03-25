Євросоюз зобов'язався допомогти Україні у відновленні після війни
Лідери країн–членів Євросоюзу зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни з Росією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 8-му пункті висновків саміту йдеться, що ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби. А після завершення війни – допомогти у відбудові країни.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання. Він закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", - йдеться у документі.
Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.
- 25 березня Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
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