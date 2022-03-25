Вікторе, знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття і побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі, - Зеленський звернувся до Орбана

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до Євроради та народів Європи.



"Литва, Латвія, Естонія - за нас. Польща - за нас. Франція: Емануель, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія, Словаччина, Чехія - за нас. Румунія - знає, що таке гідність, а отже у вирішальний момент буде за нас. Болгарія - за нас. Греція - вірю, що з нами. Німеччина - я трошки пізніше. Португалія - ну практично. Хорватія - за нас. Швеція - жовто-сині завжди мають бути разом. Фінляндія - знаю, що ви з нами. Нідерланди - за раціональних, тому знайдемо спільну мову. Мальта, Данія - вірю, що вдасться. Люксембург - ми розуміємо один одного. Кіпр - дуже вірю, що з нами. Італія - дякую за підтримку. Іспанія, Бельгія - знайдемо спільну мову та аргументи. Австрія - разом з українцями, для вас це можливості, я впевнений. Ірландія - ну практично", - сказав Володимир Зеленський.



Окремо Президент України звернувся до Угорщини і їхнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.



"Угорщина. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті, обожнюю ваше місто, був багато разів. Дуже красиво, душевно. Такі самі й люди. У вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал. Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім'єю. Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття і побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття в Маріуполі. Там такі ж люди, їх там тисячі, і тисяч вже немає. А ти вагаєшся вводити санкції або ні. Пропускати зброю, чи ні. Торгувати з Росією, чи ні. Немає часу вагатись, настав час вирішувати. Ми віримо у вас і твій народ. Ми вирімо, що в вирішальний момент і Німеччина також буде з нами. Слава Україні", - завершив своє звернення Зеленський.



Довідка: Взуття на річці Дунай — меморіал на згадку про жертви Голокосту, встановлений в 2005 на березі Дунаю в Будапешті. Щоб не займатися похованням, нацисти розстрілювали жертв на березі річки, для економії куль сковуючи ланцюгом 50—60 людей і стріляючи тільки в першого — падаючи, він тягнув за собою інших.



Євреїв привозили до дунайської набережної на вантажівках, наказували зняти взуття і відвозили на баржах у невідомому напрямку. Залишене на набережній взуття йшло на продаж або використовувалося фашистами для власних потреб.





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