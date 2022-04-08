Зеленський запропонував Фінляндії взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні
Росія знищила близько 1000 навчальних закладів і після перемоги потрібно їх відбудувати та модернізувати освітню систему так, щоби у душах дітей не залишалось місця для війни
Про це Володимир Зеленський попросив під час виступу у парламенті Фінляндії.
"Вже зараз нам потрібно думати про те, як відбудувати нашу державу після цієї війни. Світ знає про лідерство вашої країни, вашого народу в освітній галузі. Ви дійсно побудували таку освітню систему, яка дозволяє захищати особисту свободу людини, робити її освіченою, вчити повазі до інших людей, до навколишнього середовища і до світу в цілому. За півтора місяці від початку російського вторгнення вже зруйновано, чи пошкоджено 928 освітніх об'єктів. То ж я запрошую вашу державу, ваші компанії, ваших фахівців приєднатися до відбудови нашої освітньої галузі і до модернізації освіти в Україні. Ми маємо зробити все, щоби навіть після цієї наджорстокої війни проти нашого народу у наших людей і надалі проростало добро у серцях і щоби вони були відкриті до світу, бо ненависть має програти, а свобода має перемогти. Спочатку в Україні, а далі всюди, де тиранія ще спробує підняти голову", - зазначив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, на фоні російської агресії в Україні, Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року
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