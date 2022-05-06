Естонія запропонувала допомогти у відбудові Житомирщини
Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс повідомила на брифінгу в Києві про наміри країни допомогти з відбудовою Житомирщини
Про це інформує Європейська Правда із посиланням на заяву міністерки закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс на брифінгу у Києві.
Міністерка Естонії повідомила, що країна прихистила близько 35 тис. українських біженців. Крім того, Естонія нещодавно схвалила виділення додаткових €3 млн на гуманітарну допомогу для України.
"Що стосується допомоги з відбудовою, ми хотіли б зосередитися на Житомирській області. У нас з нею тісні зв’язки і ми хотіли б допомагати цьому регіону", - зазначила Лійметс.
Міністерка нагадала також про наміри Естонії відправити в Україну команду піротехніків для допомоги з розмінуванням територій, на яких відбувалися бойові дії.
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