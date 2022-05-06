Естонія запропонувала допомогти у відбудові Житомирщини

Про це інформує Європейська Правда із посиланням на заяву міністерки закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс на брифінгу у Києві.

Міністерка Естонії повідомила, що країна прихистила близько 35 тис. українських біженців. Крім того, Естонія нещодавно схвалила виділення додаткових €3 млн на гуманітарну допомогу для України.

"Що стосується допомоги з відбудовою, ми хотіли б зосередитися на Житомирській області. У нас з нею тісні зв’язки і ми хотіли б допомагати цьому регіону", - зазначила Лійметс.

Міністерка нагадала також про наміри Естонії відправити в Україну команду піротехніків для допомоги з розмінуванням територій, на яких відбувалися бойові дії.

Нагадаємо, 29 квітня під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям

А 28 квітня італійська гуманітарна організація CESVI оголосила про намір допомогти відбудувати Бучу

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