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Під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям

29 квітня, 2022 п'ятниця
15:11
біженці з України

Новий план допомоги, який уряд схвалив 29 квітня, включає прийом у Латвії близько 40 тисяч мирних громадян України

Про це пише Public broadcasting of Latvia 

План, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та затверджений урядом, передбачає підтримку забезпечення житлом людей, які цього потребують. Розміщення планується на термін до 90 днів за таких умов:

  • спрямування українців на добровільне розміщення у домогосподарствах (включаючи виплату домогосподарствам компенсації у розмірі 100 євро за першу особу та 50 євро за кожну додаткову особу, загалом не більше 300 євро на місяць за житло).
  • укладання (з фізичними та юридичними особами) договорів оренди житлових приміщень та встановлення орендної плати за житло в розмірі не більше 400 євро на місяць (включаючи комунальні платежі).
  • проживання в муніципальних або туристичних готелях з покриттям витрат на проживання не більше 15 євро на добу для однієї людини.
Міністр внутрішніх справ Марія Голубєва під час пресбрифінгу за підсумками засідання уряду повідомила, що більше інформації щодо допомоги, включно з умовами подачі заявок, буде відомо після 3 травня, тоді уряд має прийняти відповідні зміни до закону щодо гуманітарної допомоги України.

Також видання повідомляє, що для вимушено переселених людей з України є доступним безкоштовне вивчення латиської мови, щонайменше 120 годин для українців у всіх регіонах Латвії.

План передбачає можливість для українців отримати гарантований мінімальний дохід у розмірі 109 євро для першої особи та 76 євро для кожної майбутньої особи у сім'ї. Є також передбачена одноразова допомога в розмірі 272 євро для дорослих і 190 євро для кожної дитини.

Раніше уряд прийняв перший план розміщення 10 тис. українських біженців. Очікувана кількість українських цивільних осіб, які прибувають до Латвії, перевищена, і був необхідний новий план заходів для підтримки мирного українського населення в Латвії, пояснили у МВС.
 
  • Станом на 26 квітня у Латвії перебували близько 25 тисяч вимушено переселених людей з України.
  • Сейм Латвії прийняв заяву про визнання дій окупаційних військ РФ на території України геноцидом проти українського народу.
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