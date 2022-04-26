Близько 25 тис. українських біженців перебувають у Латвії

Про це пише Lsm.lv з посиланням на міністерку внутрішніх справ Марію Голубєву.



За словами чиновниці, лише 9 тисяч. потребували житла, яке надавала держава, інші зупинялися у родичів та друзів або користувалися іншими варіантами.



Близько половини громадян України, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, вже знайшли роботу.



Міністерка додала, що поки Латвія в змозі задовольнити потреби біженців, але якщо потік біженців збільшиться, людей зможуть розмістити в школах та інших установах.



Очікувалося, що у вівторок уряд обговорить план вартістю майже 100 мільйонів євро щодо розміщення 40 000 українських біженців з війни, але його відклали.

Нагадаємо, Латвія слідом за Естонією також визнала дії Росії в Україні геноцидом.

Латвійський парламент схвалив закон про позбавлення громадянства за підтримку воєнних дій Росії в Україні.

Уряд Латвії підтримав пропозицію скерувати 100 тис. євро до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для полегшення розслідування воєнних злочинів РФ проти України.

Перед посольством РФ у Ризі влаштовували інсталяцію проти мародерства російських окупантів.