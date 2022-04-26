Близько 25 тис. українських біженців перебувають у Латвії
Станом на 26 квітня у Латвії перебувають близько 25 тисяч вимушено переселених людей з України
Про це пише Lsm.lv з посиланням на міністерку внутрішніх справ Марію Голубєву.
За словами чиновниці, лише 9 тисяч. потребували житла, яке надавала держава, інші зупинялися у родичів та друзів або користувалися іншими варіантами.
Близько половини громадян України, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, вже знайшли роботу.
Міністерка додала, що поки Латвія в змозі задовольнити потреби біженців, але якщо потік біженців збільшиться, людей зможуть розмістити в школах та інших установах.
Очікувалося, що у вівторок уряд обговорить план вартістю майже 100 мільйонів євро щодо розміщення 40 000 українських біженців з війни, але його відклали.
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