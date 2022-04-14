Про це повідомляє Укрінформ.



Організатори підготували інсталяцію з господарської техніки (починаючи з великої пральної машини), а також купи дитячих іграшок. Це все – щоб привернути увагу латвійського суспільства та жителів Риги до ганебних дій російської армії мародерів, гвалтівників і злодіїв.





На акції наголошувалося, що треба пам’ятати про злочини російських загарбників, які вони вчиняли на тимчасово захоплених територіях у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці тощо, і продовжують вчиняти на півдні та сході України, у ще не звільнених містах і селах.



Організатор заходу - Конфедерація українських організацій Латвії "Віче" на чолі з Оксаною Січко. Планується, що активісти "Віче" регулярно оновлюватимуть інсталяцію за рахунок інших речей (побутова техніка береться тільки та, що вийшла з користування).



У започаткуванні акції також взяли участь депутати Ризької думи, представники ЗМІ Латвії та пересічні громадяни.

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