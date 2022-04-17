Латвія передала 100 тис. євро до Міжнародного кримінального суду ООН для розслідування воєнних злочинів РФ проти України

Про це пише Delfi.



Віцепрем'єр-міністр - міністр юстиції Латвії. Яніс Борданс запропонував зробити благодійний внесок до Міжнародного кримінального суду на суму 100 тис. євро, щоб полегшити розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Уряд країни підтримав це рішення.



На нараді держав-учасниць Міжнародного кримінального суду 24 березня Яніс Борданс висловив рішучу підтримку зміцненню роботи суду й наголосив, що він відіграє центральну роль у міжнародному кримінальному праві та боротьбі з найтяжчими злочинами. Міністр закликав інші країни робмти благодійні внески й розміщувати національних експертів для прискорення покарання російських воєнних злочинців і припинення війни РФ проти України.

Нагадаємо, прокурорка у справі проти югославського диктатора Мілошевича закликала суд ООН видати ордер на арешт Путіна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb