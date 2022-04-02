Прокурорка у справі проти югославського диктатора Мілошевича закликала суд ООН видати ордер на арешт Путіна

Про це вона заявила у інтерв'ю Le Temps, передає Liga.net.

Дель Понте назвала Путіна "воєнним злочинцем" і наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом.

Вона сказала, що видача ордера – "єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині і передати його справу до Міжнародного кримінального суду".

Дель Понте визнає, що ордер не обов'язково означає, що Путіна заарештують.



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"Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане ясним сигналом того, що проти нього виступають багато держав", - сказала колишня прокурорка.

Карла дель Понте вела розслідування військових злочинів у Югославії та Руанді, а також порушення прав людини під час війни у Сирії.