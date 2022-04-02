Прокурорка у справі проти югославського диктатора Мілошевича закликала суд ООН видати ордер на арешт Путіна
Експрокурорка з військових злочинів Карла дель Понте, яка представляла обвинувачення на суді проти югославського диктатора Слободана Мілошевича, закликала Міжнародний кримінальний суд ООН видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна
Про це вона заявила у інтерв'ю Le Temps, передає Liga.net.
Дель Понте назвала Путіна "воєнним злочинцем" і наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом.
Вона сказала, що видача ордера – "єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині і передати його справу до Міжнародного кримінального суду".
Дель Понте визнає, що ордер не обов'язково означає, що Путіна заарештують.
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"Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане ясним сигналом того, що проти нього виступають багато держав", - сказала колишня прокурорка.
Карла дель Понте вела розслідування військових злочинів у Югославії та Руанді, а також порушення прав людини під час війни у Сирії.
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