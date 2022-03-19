"Новий Нюрнберг". У Великобританії працюють над створенням міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Путіна

Про це повідомляє російська служба ВВС, інформує Еспресо.TV

Колишні прем'єр-міністри, а також інші вчені, юристи та політики, підписали петицію про створення судового органу на зразок Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розслідує Путіна за підозрою у військових злочинах в Україні. Є підстави вважати, що новий суд діятиме на додаток до поточних розслідувань МКС з військових злочинів. Адже його можливості обмежені: МКС не може розслідувати агресію Росії без санкції Ради Безпеки ООН, на яку Москва, напевно, накладе вето.

За словами Брауна, після падіння Берлінського муру "ми припускали, що демократія і верховенство закону переможуть", але Путін натомість застосовує силу.

"Якщо не надіслати чіткого сигналу зараз, ми зіткнемося з агресією в інших країнах, яка також може залишитися безкарною", - додав Браун.

На питання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, він відповів: "Так сказав президент Байден, і це також моя думка". Президент США Джо Байден цього тижня вперше назвав Путіна "військовим злочинцем". Кремль засудив коментарі як "неприйнятну та непробачну риторику".

За словами Брауна, війна супроводжується невиборчими бомбардуваннями цивільних осіб, що суперечить міжнародному праву, а також порушення режиму припинення вогню під час евакуацій та "ядерним шантажем".

Кампанію по створенню "нового Нюрнбергу" вже підтримали понад 790 тисяч людей, зокрема десятки громадських діячів. Свої підписи під петицією поставили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та колишній голова Верховного суду Великобританії леді Хейл, а також професор міжнародного права Філіп Сендс, колишній прокурор Нюрнберзького військового трибуналу Бенджамін Ференц та колишній голова Європейського суду з прав людини сер Ніколас.

Браун стверджує, що створення нового трибуналу закриє лазівку у міжнародному праві, "яку Путін може використати, щоб ухилятися від правосуддя".

"Ми повинні діяти швидко, щоб переконати народ України, що ми готові щось робити, а не просто говорити, і ми повинні дати зрозуміти путінським спільникам, що зашморг затягується. Якщо вони не дистанціюються від Путіна, їм загрожує кримінальне переслідування і в'язниця", – написав Браун.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, росіяни не пропустили на Херсонщину 14 фур з гум допомогою.

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