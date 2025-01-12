Росіяни атакували дроном Солончаки на Миколаївщині: поранено чоловіка
Російські окупанти атакували дроном село Солончаки, що в Миколаївській області, внаслідок чого поранення отримав 71-річний чоловік
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном с. Солончаки Куцурубської громади поранений 71-річний чоловік", - зазначив Кім.
Повідомляється, що постраждалого ушпиталили. Його стан оцінюють, як середньої тяжкості.
- У ніч на 29 грудня російська армія атакувала Чорноморську громаду Миколаївщини ударними БПЛА типу Shahed 131/36.
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