Окупанти атакували дроном рейсовий автобус на Сумщині: є поранені

Про це повідомляє Прокуратура Сумської області.

"За даними слідства, 12 січня 2025 року близько 15:15, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки", - ідеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що правоохоронці документують наслідки обстрілу.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у відомстві.