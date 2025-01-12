Окупанти атакували дроном рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
У неділю, 12 січня, російські окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус на Сумщині, внаслідок чого дві жінки були поранені
Про це повідомляє Прокуратура Сумської області.
"За даними слідства, 12 січня 2025 року близько 15:15, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки", - ідеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що правоохоронці документують наслідки обстрілу.
"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у відомстві.
- 8 січня російська окупаційна армія атакувала прикордоння Сумської області, внаслідок чого було поранено 5 цивільних.
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