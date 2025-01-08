РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено 5 людей
Російська окупаційна армія 8 січня атакувала прикордоння Сумської області, внаслідок чого дістали поранення 5 цивільних
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.
"За даними слідства, 8 січня 2025 року близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району, за попередніми даними, FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу дістали поранення 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Пізніше стало відомо, що постраждала також 71-річна пенсіонерка. Пошкоджено місцеву станцію техобслуговування та транспортний засіб.
Близько 14:40 окупанти вдруге за день обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади, внаслідок чого постраждали 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку.
Відкрито провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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