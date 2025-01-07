РФ за добу 50 разів обстріляла Сумщину: у Білопільській громаді через скид боєприпасу з БПЛА постраждала людина
Російська терористична армія у понеділок, 6 січня, скинула боєприпас з безпілотника у Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала людина
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Білопільській громаді окупанти скинули з дрона осколкову гранату (ВОГ) унаслідок чого постраждала людина.
Серед інших російських атак:
- Краснопільська громада: скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухів).
- Середино-Будська громада: завдано мінометного обстрілу (6 вибухів) та атаки FPV-дронів (11 вибухів), внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.
- Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (38 вибухів), пошкоджено 2 житлових будинки.
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін та вдарив з РСЗВ (40 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Хутір-Михайлівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Новослобідська громада: завдано удар FPV-дронів (2 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), атаку FPV-дронів (2 вибухи).
"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів", - підрахували в ОВА.
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