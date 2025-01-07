РФ атакувала КАБами Богодухівський район Харківщини: постраждала жінка, пошкоджено 30 приватних будинків

Про це інформує поліція Харківщини.

Вказано, що близько 17:20 росіяни вдарили керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Згодом російська авіація запустила три КАБи влучили по селищу Золочів.

"В результаті пошкоджено 30 приватних будинків, два багатоквартирних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Постраждала 61-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.