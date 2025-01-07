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Головна Війна з Росією РФ атакувала КАБами Богодухівський район Харківщини: постраждала жінка, пошкоджено 30 приватних будинків

РФ атакувала КАБами Богодухівський район Харківщини: постраждала жінка, пошкоджено 30 приватних будинків

Ольга Бабишена
7 січня, 2025 вiвторок
01:53
Війна з Росією

Російська терористична армія у понеділок, 6 січня, вдарила по Богодухівському району Харківської області керованими авіаційними бомбами, унаслідок чого у Золочеві постраждала жінка

Зміст

Про це інформує поліція Харківщини. 

Вказано, що близько 17:20 росіяни вдарили керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Згодом російська авіація запустила три КАБи влучили по селищу Золочів. 

"В результаті пошкоджено 30 приватних будинків, два багатоквартирних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Постраждала 61-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Того ж дня російські терористи атакували безпілотником маршрутку у Херсоні. Внаслідок цього загинула людина, постраждали 6 людей. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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