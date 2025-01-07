РФ атакувала КАБами Богодухівський район Харківщини: постраждала жінка, пошкоджено 30 приватних будинків
Російська терористична армія у понеділок, 6 січня, вдарила по Богодухівському району Харківської області керованими авіаційними бомбами, унаслідок чого у Золочеві постраждала жінка
Про це інформує поліція Харківщини.
Вказано, що близько 17:20 росіяни вдарили керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Згодом російська авіація запустила три КАБи влучили по селищу Золочів.
"В результаті пошкоджено 30 приватних будинків, два багатоквартирних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Постраждала 61-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- Того ж дня російські терористи атакували безпілотником маршрутку у Херсоні. Внаслідок цього загинула людина, постраждали 6 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.04 Купівля 42.04Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе