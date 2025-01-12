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OPINION

Цукерберг капітулював перед Трампом

Орест Сохар
12 січня, 2025 неділя
20:05
Погляд

Упродовж багатьох років велич США трималася на високоточній зброї та могутності долара. Тепер ставка — на медійні маніпуляції

Зміст

Зовсім свіжа історія: Fb капітулював перед імперією Трампа. Власник Meta Марк Цукерберг закриває програму перевірки фактів, розгледівши в ній цензуру. Відтепер Fb налаштований копіювати алгоритми з Х (Twitter), запроваджені прибічником Трампа Ілоном Маском: той використовує Х для просування вигідних меседжів та інформаційних кампаній, часто усвідомлюючи їхню фейковість.

Цукерберг свідомо перефарбовує контент Facebook та Instagram під нову еру, — для Марка настав важкий період каяття: ще зовсім недавно він ідеологічно тягнувся до демократів та демократії та забанив у Fb сторінку самого Трампа. Та демократи продули вибори, і Цукерберг вимушений "перевзуватися", зблизившись із республіканцями. 

Умови капітуляції зрозумілі: тепер у фейсбуку толеруватимуться сексизм, нападки на іммігрантів та інший трампізм. Це так, ніби ти вірив в Божу силу, а потім настало просвітління: мовляв, заповіді Господні обмежують людську свободу, а церква взагалі спалила на вогні інквізиції чимало візіонерів. 

Аби підтвердити щирість каяття, Цукерберг видав мільйонний чек на святкування другої інавгурації Трампа.

Маніпулятивні технології стають новою "ядерною" зброєю Білого дому. Вони допомогли лідеру республіканців здобути перемогу на президентських виборах США, тепер уже і Європа перетворюється на полігон інтернет-диверсій. Мета — створення мережі правих популістів на Старому континенті та… зміна правлячих режимів. 

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Маск використовує платформу для наїзду на некомфортних йому лідерів Старого Світу та підтримки ультраправих політиків європейського табору. Мільярдер назвав премʼєра Великобританії Кіра Стармера "втіленням зла", щедро облив жовчю канцлера Олафа Шольца та президента Емманюеля Макрона, компліментарно відгукуючись про проросійський "інтернаціонал" Європи, зокрема ультраправу постсовкову "Альтернативу для Німеччини", французьке "Національне обʼєднання" Ле Пен і т.д.

Власник Х зайнявся переформатуванням мізків європейських виборців не просто так, завдання — посилити хвилю євроскептицизму в ЄС, що уже декілька років поспіль набирає популярності:  Словаччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Румунія, а також Польща, Німеччина, ну і, звісно, Франція багаті на праворадикальні настрої.

Маск "модерує" мережу європейських ультрарадикалів не лише через їхню політичну тотожність з поглядами Трампа. Євроскептицизм повинен знизити вагу Європи на світовій карті, а також розірвати економічний звʼязок Брюсселя з Китаєм. Країни Євроспільноти формату Шольца - Макрона вбачають у КНР другого за статусом економічного партнера — після США. А коли США оголосять ЄС тарифну війну, то Китай займе перше місце. Трампу, який де-факто вже готується до економічного протистояння з Сі, цього не потрібно.  Тому шольців-макронів "треба" змінювати на контрольованіших ультранаціоналістів.

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Ультраправі зазвичай мають російський шлейф та аналогічну політичну орієнтацію. Та в очах Трампа з Маском це додає їм шарму: повернення Європи у сферу впливу Кремля може стати брудним хабарем московитам — в обмін на те, що вони не сильно вписуватимуться за Китай в ході економічних розборок зі США. 

Доля України розглядатиметься Трампом у загальному контексті Європи. Зараз можна сказати, що майбутній президент, як пишуть медіа, "одержимий силою і бажанням виглядати сильним", тому й постійно переглядає підходи до розв'язання українського питання і дедлайни миру. І це хороша новина для України. Погана полягає в тому, що ми можемо стати свідками нового "пакту Молотова — Ріббентропа", коли для протистояння великому злу Uncle Sam спробує задобрити зло трішки менше... точніше слабше.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Китай
політика
Європа
Дональд Трамп
фейк
Ілон Маск
Емманюель Макрон
США
пропаганда
Олаф Шольц
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