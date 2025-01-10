Соратник Дональда Трампа у четвер, 9 січня, поговорив з лідеркою ультраправої Альтернативи для Німеччини Алісою Вайдель на платформі X. Чи чекати краху Німеччини й приходу послідовників Гітлера?

Розмові з лідеркою AfD передувала нашуміла колонка у виданні Die Welt, де Маск назвав радикальних правих останньою надією для країни. А от боязкого канцлера Олафа Шольца, який блокує два мільярди доларів допомоги для ЗСУ, аби не налякати "мирних" виборців СДПН — американець називає в соцмережі X "oaf", що можна перекласти, як "бовдур" або "лайно".

У нашумілому есе Маск дав своє тлумачення, чому Аліса Вайдель — не Гітлер. "Зображення AfD як правоекстремістської є явно хибним, враховуючи, що Аліса Вайдель, лідер партії, має партнерку зі Шрі-Ланки! Вам це схоже на Гітлера? Та гаразд!" — вважає мільярдер з активами у 400 мільярди доларів.

Хто ж така ця Аліса Вайдель? З огляду, що партія AfD має всі шанси отримати третій, а то і другий результат на дострокових виборах до Бундестагу. І скажімо чесно — через те, що мінімум мільйон українців тепер постійно проживає в Німеччині, політика ультраправих напряму стосуватиметься їх теж.

Дід Аліси, як і предки багатьох топполітиків сучасної Німеччини був членом Націонал-соціалістичної робітничої партії та СС і під час Другої світової працював військовим суддею у Варшаві. Коли політикині дорікають цим фактом, вона каже, що не лише не знала про карʼєрні віхи дідуся, а взагалі мало із ним спілкувалась дитиною.

За освітою Аліса — економіст із потужним портфоліо як то праця з гігантами Goodman Sachs та Bank of China.

Тому у стрімі на платформі Х на 208 мільйонів власних підписників Ілон Маск просував лідерку AfD як людину, що тямить у бізнесі та сучасних проблемах Німеччини.

Так, політикиня запитала американського мільярдера, чи розуміє він заплутаність правил ведення бізнесу в Німеччині, на що Маск розповів, як був змушений подавати заявку на 25 тисяч сторінок, аби зареєструвати власні бізнеси.

Ймовірно, це була тонка гра не лише на німецького виборця, який чекає 23 лютого, а й смикання за вуса політичних старожилів СДПН та ХДС-ХСС, через помилки та популізм яких власне у 2013 році й з'явилось таке утворення як AfD.

Читайте також: Трамп загнав себе у пастку. Чому миру не буде ані в січні, ані за пів року?

Маск та Аліса Вайдель широко розкритикували "лівацьку" систему освіти в Німеччині. Власне, чимало українців побачили, що воно таке — особливо, коли у класі більшість осіб — це вихідці з третіх країн, не зацікавлені у вивченні німецької мови та культури.

"У нашій освітній системі існує божевільний, божевільний, соціалістичний, лівий порядок денний. Молоді люди нічого не вчать у школі, університеті. Вони просто вивчають гендерні дослідження", – емоційно заявила Вайдель.

На це Маск відповів: "Схоже на те, що вірус лівацтва дуже тяжко інфікував Німеччину".

Як показує соціологія, німців все більше хвилює хаос і піклування власних урядовців про кого попало, а не про німців. А освіта в школах стає все гірше, бо стала жертвою моди культурного різноманіття і всілякої толерантності.

Цікаво, що американські видання не критикували пані Алісу за такі слова, бо хоч вона й ультраправа — її партія складається переважно із консервативних сімейних чоловіків. Тоді, як Аліса Вайдель — понад 15 років перебуває у партнерстві зі швейцарською громадянкою, яка була народжена на Шрі-Ланці.

Безумовно, ці двоє не могли не оминути тему війни Росії проти України. Маск і Вайдель очікувано проспівали дифірамби Дональду Трампу, що лише він може принести мир на наші землі.

"Я сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Ілона Маска, – ред.), на вашу адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня якомога швидше, тому що європейці не можуть", – заявила вона, додавши, що Європа дуже залежить від США.

Читайте також: Про Канаду, США і заяви Трампа

Ілон Маск же сподівається, що війну буде вирішено швидко. "Ситуація зайшла в глухий кут. Усе, що сталося за останні кілька років — сотні тисяч людей, які померли, але без жодних здобутків. І чим довше триває цей конфлікт, тим більше Україна слабшає відносно Росії. Україна – набагато менша країна. Вона просто не може собі дозволити таких втрат, як Росія. Я сподіваюся, що цей конфлікт буде вирішено швидко, і я думаю, що це буде за президента Трампа", — заявив Маск.

Як свідчать нові опитування, пряма підтримка Маска Вайдель додала AfD додаткові два відсотки до рейтингу. Водночас партія Олафа Шольца — після заяв про "бовдура" скотилась аж на четверте місце.

Все це показує, наскільки міняється виборче поле під впливом соцмереж, а ще, — як знаменитий діяч може впливати на настрої виборців. Тому, хто хоче визначати майбутнє — уже зараз має завести свій подкаст, адже подкастери рулять світом.

Як українцям ставитися до того, що AfD матиме суттєву і впливову фракцію у бундестазі? Треба переступити через упередження, що це одні лише "русофіли" та "агенти Путіна" і шукати, що ми можемо самі запропонувати їм.

Програма AfD, якщо її читати уважно — справді навіює жах. Там тобі й агітація до повернення до традиційних джерел енергії, і бажання ділових стосунків із Путіним.

Утім, у світі немає жодної стабільності, й ультраправі в амплуа влади будуть змушені дещо коригувати оптику під шквалом справжніх проблем Німеччини.

Навіщо Маск пішов співати дифірамби Вайдель та AfD? Очевидно, нова адміністрація США буде активніше впливати на політику Німеччини. І поки СДПН — зализуватиме рани в опозиції, буде час нових героїв.

Загроза різкого нахилу вправо — має змусити топпартії Німеччини зробити домашню роботу над помилками. А ще зрозуміти, що прийшов час рішучих дій, а не уповання на популізм та дармоїдів, які підуть і проголосують за твою партію лише тому, що буде стабільне 500 євро.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.