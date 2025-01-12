В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"
У місті Енгельс Саратовської області РФ п’яту добу триває пожежа на нафтобазі, яку Сили оборони уразили безпілотниками у ніч на 8 січня. Губернатор області Роман Бусаргін заявив про "контрольоване вигоряння палива"
Про це йдеться у його дописі в Telegram.
"Триває процес контрольованого вигоряння палива. Фахівці в цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації", - зазначив Бусаргін.
За його словами, кількість диму і площа пожежі нібито знижується.
"Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - додав посадовець.
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Варто зазначити, що на нафтобазі "Комбінат Кристал", яку уразили українські військові, зберігається паливо для військового аеродрому росіян "Енгельс-2", звідки ворожа тактична авіація завдає ударів по Україні. Окрім того, ті літаки можуть бути носіями ядерної зброї.
- У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що у Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу "Комбінат Крістал".
- 11 січня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявляв, що площа пожежі на "промисловому підприємстві" в Енгельсі нібито скоротилася на 80%.
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