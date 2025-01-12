В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"

Про це йдеться у його дописі в Telegram.

"Триває процес контрольованого вигоряння палива. Фахівці в цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації", - зазначив Бусаргін.

За його словами, кількість диму і площа пожежі нібито знижується.

"Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - додав посадовець.

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Варто зазначити, що на нафтобазі "Комбінат Кристал", яку уразили українські військові, зберігається паливо для військового аеродрому росіян "Енгельс-2", звідки ворожа тактична авіація завдає ударів по Україні. Окрім того, ті літаки можуть бути носіями ядерної зброї.