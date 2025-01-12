Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви

Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви

Марія Науменко
12 січня, 2025 неділя
16:05
Світ

Італійська авіакомпанія ITA Airways оголосила про відновлення прямих рейсів до лівійського Триполі, ставши першою авіакомпанією з великих західноєвропейських країн, яка відновила авіасполучення з Лівією після десятирічної перерви, викликаної громадянською війною

Зміст

Про це інформує Aawsat.

Відтепер ITA Airways здійснюватиме два рейси на тиждень із римського аеропорту Фьюмічіно до аеропорту Мітіга в Триполі. 

Генеральний директор ITA Airways Андреа Бенассі підкреслив, що запуск рейсів сприяє зміцненню комерційних і культурних зв'язків між Лівією та Італією, а також підтримує двосторонні відносини між державами.

"Ми пишаємося тим, що сьогодні відкриваємо наш перший прямий комерційний рейс між Триполі та римським Фьюмічіно", - наголосив він.

Крім того, міністр транспорту Лівії Мохамед аш-Шахубі відзначив, що відновлення рейсів ITA Airways свідчить про безпеку лівійського повітряного простору.

Він також зазначив, що Триполі готовий надати ITA додаткові права для з’єднання лівійських аеропортів з іншими напрямками в країнах Європейського Союзу.

Довідково: Більшість міжнародних авіакомпаній зупинили польоти до Лівії після початку громадянської війни у 2014 році. З моменту припинення бойових дій у 2020 році деякі авіакомпанії почали відновлювати свої маршрути,  проте політична ситуація в країні залишається нестабільною через періодичні збройні конфлікти.

  • Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато.
Теги:
Новини
Італія
Лівія
Читайте також:
ракета "Трембіта"
Автор Роман Яворський
11 січня, 2025 субота
Москва під прицілом: що таке ракета "Трембіта" і чи зможе Україна створити найдешевший далекобійний снаряд у світі
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 січня
16:15
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні, пошкоджено електро- і тепломережі
16:06
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"
16:05
OPINION
"Сліпа пляма" Заходу в поглядах на Росію
16:00
Андрій Сибіга
Сибіга розповів про 7 головних завдань української дипломатії на 2025 рік
15:35
Кадочникова
Народна артистка України Кадочникова відмовилась говорити українською на врученні Премії імені Параджанова
15:14
Ексклюзив
танківсти 24 ОМБр імені короля Данила
Росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв, - військовий експерт Лакійчук
14:58
Росіяни діставатимуть КАБами та артилерією Дніпропетровщину: голова облради Лукашук оприлюднив список громад із зони ризику
14:33
Кая Каллас
Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити зняття санкцій з Сирії, - Каллас
14:31
дрон
Росіяни атакували дроном Солончаки на Миколаївщині: поранено чоловіка
14:18
вугілля порт
Росіяни на ТОТ Херсонщини не видають вугілля для опалення будинків мешканцям без паспорта РФ, - Спротив
14:13
Антарктичний пінгвін
Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят
14:05
новини Львівщини
Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини
14:02
OPINION
Ці "кляті американці"...
14:00
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Російська армія запустила по Україні "шахеди" і балістику: ситуація вдень 12 січня
13:51
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Ватикан дозволив геям вступати до семінарій в Італії, - Reuters
13:48
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером року за версією The Ring
13:36
Оновлено
Під час обшуку в неповнолітніх блогерів з Печерська вилучили пістолети, ножі та набої
13:01
Літак Raynair
Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю
12:59
В Україні 13 січня буде морозно і сухо, але з ожеледицею на дорогах: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:38
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Рішення саміту НАТО та "Рамштайну" щодо ППО для України досі не реалізовані повністю, - Зеленський
12:20
В окупованому Іловайську перевернувся автобус, який прямував з Росії: є загиблі та постраждалі, - ЗМІ
12:04
OPINION
Сербський "ніж у спину" Росії
11:54
Зоран Міланович, Хорватія
У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний очільник держави Міланович
11:52
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ завдали авіаудару по інтернату на Курщині: загинула жінка
11:47
Не можуть зайти у порт, протікають баки з пальним: у ГУР розповіли про проблеми росіян з евакуацією військового майна із Сирії
11:30
Вибух і пожежа у Чехії
У чеському місті Мост пролунав вибух у ресторані: є жертви
11:00
Ексклюзив
Україна отримала ще 14 швидких від донорів UNITED24
Херсонську міську клінічну лікарню очолив новий керівник. Люди стали на захист Малицької: депутатка міськради Погомій про несправедливе звільнення
10:58
Україна-Польща
Польща виключила можливість відправки своїх військ в Україну
10:44
НАТО
Міноборони Польщі: Збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП може тривати десятиліття
10:34
Дональд Трамп
Прокурор у справах проти Трампа пішов у відставку
10:05
Ексклюзив
Військо закінчується. Настав час для дорослої розмови влади з населенням, інакше наслідки будуть критичними, - депутат міськради Харкова Ревчук
10:03
OPINION
Успіх на полі суперника. Укотре про інтерв'ю Зеленського Фрідману
10:00
Окупанти, кримінал, росіяни
На Лиманському напрямку росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
09:56
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Імпічмент Юн Сок Йолю: президент Південної Кореї не візьме участі у судовому слуханні через побоювання за безпеку
09:17
Партизани виявили й розвідали секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході
09:16
ППО
Сили ППО за ніч знищили 60 із 94 російських безпілотників
08:58
трамп путін
Швейцарія заявила про готовність прийняти зустріч Путіна та Трампа
08:26
КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України, - розвідка Південної Кореї
08:20
За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: окупанти зменшили штурми на Курщині, але посилили на Покровському напрямку
08:15
Українські політв'язні
День українського політв’язня. Історії в'язнів політичного терору
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV