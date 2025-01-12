Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви

Про це інформує Aawsat.

Відтепер ITA Airways здійснюватиме два рейси на тиждень із римського аеропорту Фьюмічіно до аеропорту Мітіга в Триполі.

Генеральний директор ITA Airways Андреа Бенассі підкреслив, що запуск рейсів сприяє зміцненню комерційних і культурних зв'язків між Лівією та Італією, а також підтримує двосторонні відносини між державами.

"Ми пишаємося тим, що сьогодні відкриваємо наш перший прямий комерційний рейс між Триполі та римським Фьюмічіно", - наголосив він.

Крім того, міністр транспорту Лівії Мохамед аш-Шахубі відзначив, що відновлення рейсів ITA Airways свідчить про безпеку лівійського повітряного простору.

Він також зазначив, що Триполі готовий надати ITA додаткові права для з’єднання лівійських аеропортів з іншими напрямками в країнах Європейського Союзу.

Довідково: Більшість міжнародних авіакомпаній зупинили польоти до Лівії після початку громадянської війни у 2014 році. З моменту припинення бойових дій у 2020 році деякі авіакомпанії почали відновлювати свої маршрути, проте політична ситуація в країні залишається нестабільною через періодичні збройні конфлікти.