Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви
Італійська авіакомпанія ITA Airways оголосила про відновлення прямих рейсів до лівійського Триполі, ставши першою авіакомпанією з великих західноєвропейських країн, яка відновила авіасполучення з Лівією після десятирічної перерви, викликаної громадянською війною
Про це інформує Aawsat.
Відтепер ITA Airways здійснюватиме два рейси на тиждень із римського аеропорту Фьюмічіно до аеропорту Мітіга в Триполі.
Генеральний директор ITA Airways Андреа Бенассі підкреслив, що запуск рейсів сприяє зміцненню комерційних і культурних зв'язків між Лівією та Італією, а також підтримує двосторонні відносини між державами.
"Ми пишаємося тим, що сьогодні відкриваємо наш перший прямий комерційний рейс між Триполі та римським Фьюмічіно", - наголосив він.
Крім того, міністр транспорту Лівії Мохамед аш-Шахубі відзначив, що відновлення рейсів ITA Airways свідчить про безпеку лівійського повітряного простору.
Він також зазначив, що Триполі готовий надати ITA додаткові права для з’єднання лівійських аеропортів з іншими напрямками в країнах Європейського Союзу.
Довідково: Більшість міжнародних авіакомпаній зупинили польоти до Лівії після початку громадянської війни у 2014 році. З моменту припинення бойових дій у 2020 році деякі авіакомпанії почали відновлювати свої маршрути, проте політична ситуація в країні залишається нестабільною через періодичні збройні конфлікти.
- Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато.
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