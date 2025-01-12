Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю
Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато
Про це інформує The Times of Israel.
Авіакомпанія, як і більшість інших, скасувала рейси до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
З початку війни іноземні авіакомпанії кілька разів скасовували та відновлювали рейси до Ізраїлю. Через зменшення кількості рейсів ізраїльська влада закрила Термінал 1 аеропорту Бен-Гуріон, що викликало обурення серед лоукостерів, змусивши їх використовувати Термінал 3.
Виконавчий директор Ryanair DAC, Едді Вілсон, висловив сподівання, що аеропорт Бен-Гуріон знову відкриє Термінал 1, якщо буде ухвалено обґрунтоване рішення.
Багато американських та європейських авіакомпаній призупинили польоти до Ізраїлю, що залишило національного перевізника El Al єдиним, хто здійснює прямі рейси до Північної Америки. Відсутність конкуренції призвела до значного підвищення цін на авіаквитки, які збільшилися до 100% і більше.
На тлі високих цін ізраїльські законодавці домовилися на початку цього місяця внести законодавчі зміни до скасованих прав авіапасажирів на компенсацію за скасовані рейси, щоб полегшити фінансові витрати, пов'язані з перебоями в авіасполученні під час війни, і допомогти повернути в країну іноземні авіакомпанії.
- У п'ятницю, 10 січня, авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA) відновила прямі рейси до Європи після скасування Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA) чотирирічної заборони.
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