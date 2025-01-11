У Пакистані державний авіаперевізник відновив прямі рейси до Європи після перерви у 4 роки

Про це інформує Associated Press.

Як зазначається, літаки пакистанської авіакомпанії літатимуть до столиці Франції Парижа двічі на тиждень. Також в РІА розповіли, що на рейс з Ісламабада було повністю заброньовано понад 300 квитків.

Міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф пообіцяв, що незабаром авіакомпанія розширить свою діяльність на інші європейські країни.

Перший міжнародний рейс мав вилетіти 10 січня з Гвадара, нового аеропорту на південному заході Пакистану. Аеропорт, що фінансується Китаєм, був урочисто відкритий прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у жовтні.