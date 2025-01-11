У Пакистані державний авіаперевізник відновив прямі рейси до Європи після перерви у 4 роки
У п'ятницю, 10 січня, авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA) відновила прямі рейси до Європи після скасування Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA) чотирирічної заборони
Про це інформує Associated Press.
Як зазначається, літаки пакистанської авіакомпанії літатимуть до столиці Франції Парижа двічі на тиждень. Також в РІА розповіли, що на рейс з Ісламабада було повністю заброньовано понад 300 квитків.
Міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф пообіцяв, що незабаром авіакомпанія розширить свою діяльність на інші європейські країни.
Перший міжнародний рейс мав вилетіти 10 січня з Гвадара, нового аеропорту на південному заході Пакистану. Аеропорт, що фінансується Китаєм, був урочисто відкритий прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у жовтні.
- Нагадаємо, EASA наклало заборону на польоти PIA до Європи у 2020 році після того, як 97 людей загинули в результаті авіакатастрофи літака в Карачі на півдні Пакистану. Тодішній міністр авіації Гулам Сарвар Хан заявив, що розслідування катастрофи показало, що майже третина пакистанських пілотів шахраювали на іспитах льотчиків. Пізніше урядове розслідування дійшло висновку, що катастрофа сталася через помилку пілота.
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