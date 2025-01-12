Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити зняття санкцій з Сирії, - Каллас

Про це інформує Yle.

Згідно з повідомленням, про це колишня прем'єр-міністерка Естонії заявила під час свого візиту в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, де в неділю відбудеться зустріч представників країн Заходу та Близького Сходу, присвячена ситуації в Сирії.

"Ми будемо працювати над тим, щоб на той час ми могли реально прийняти рішення з цього питання", - зазначила Каллас.