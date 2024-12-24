У Сирії повстанські групи погодилися ввійти в структуру міноборони

Про це повідомляє Al Jazeera.

Проте домовленість не стосується підтримуваного США курдського угруповання Сирійських демократичних сил (SDF) на північному сході Сирії.

Раніше прем'єр-міністр Мухаммед аль-Башир заявив, що міністерство оборони реорганізують із залученням колишніх повстанських угруповань і офіцерів, які втекли з армії Башара Асада.

Міністром оборони нова адміністрація Сирії тимчасово призначила повстанця Мурхафа Абу Касру.

Аль-Шараа раніше заявляв, що очолюваний ним рух Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) не шукатиме помсти та не вдаватиметься до репресій щодо релігійних меншин, натомість зосередиться на економічному розвитку, а вся зброя в країні, зокрема контрольована курдами, буде під контролем держави. Він також закликав Захід скасувати санкції, накладені за часів правління Асада.