У Сирії повстанські групи погодилися ввійти в структуру міноборони
Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони
Про це повідомляє Al Jazeera.
Проте домовленість не стосується підтримуваного США курдського угруповання Сирійських демократичних сил (SDF) на північному сході Сирії.
Раніше прем'єр-міністр Мухаммед аль-Башир заявив, що міністерство оборони реорганізують із залученням колишніх повстанських угруповань і офіцерів, які втекли з армії Башара Асада.
Міністром оборони нова адміністрація Сирії тимчасово призначила повстанця Мурхафа Абу Касру.
Аль-Шараа раніше заявляв, що очолюваний ним рух Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) не шукатиме помсти та не вдаватиметься до репресій щодо релігійних меншин, натомість зосередиться на економічному розвитку, а вся зброя в країні, зокрема контрольована курдами, буде під контролем держави. Він також закликав Захід скасувати санкції, накладені за часів правління Асада.
- Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
- 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Згодом у ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
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