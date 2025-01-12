Окупанти вдарили по лікарні у Мирнограді на Донеччині

Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає Суспільне Донбас.

"Нам надійшло повідомлення про те, що сьогодні 12 січня приблизно о 13:00 у Мирнограді стався ворожий обстріл (тип озброєння встановлюється) в наслідок якого було пошкоджено будівлю центральної міської лікарні", - зазначив начальник МВА.

Також він додав, що було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Інформація щодо постраждалих не надходила.