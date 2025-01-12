Окупанти вдарили по лікарні у Мирнограді на Донеччині
У неділю, 12 січня, російська окупаційна армія завдала удару по лікарні у Мирнограді, що на Донеччині
Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає Суспільне Донбас.
"Нам надійшло повідомлення про те, що сьогодні 12 січня приблизно о 13:00 у Мирнограді стався ворожий обстріл (тип озброєння встановлюється) в наслідок якого було пошкоджено будівлю центральної міської лікарні", - зазначив начальник МВА.
Також він додав, що було пошкоджено багатоквартирний будинок.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
- 8 січня виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомляв, що ЗСУ тримають оборону в кілометрі від міста.
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