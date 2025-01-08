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Ексклюзив

На Донеччині ворог намагається підійти до Мирнограда, - в. о. начальника МВА Третяк

Оксана Ліховід
8 січня, 2025 середа
08:45
Війна з Росією

Виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк зазначив, що ЗСУ тримають оборону в кілометрі від міста

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Кожного дня відбуваються артилерійські обстріли. На щастя, не завжди є влучання в забудову - здебільшого снаряди падають на околиці", - зауважив Третяк.

За словами виконувача обов'язків начальника Мирноградської МВА, Збройні Сили України продовжують стримувати ворога, який намагається прорватися до міста. Уже кілька місяців Сили оборони утримують позиції на південно-східному напрямку, зупинивши противника в кілометрі від Мирнограда. Водночас російські війська посилюють спроби обійти оборону з іншого боку.

Юрій Третяк також додав, що у Мирнограді залишається близько 5 тисяч мешканців. Наразі неможливо порахувати точну кількість, оскільки люди ховаються у підвалах багатоповерхових будинків, а в приватному секторі це складно визначити. Переважно це люди похилого віку та ті, хто продовжує працювати за межами населеного пункту.

"У місті працює кілька невеликих крамниць, які продають продукти, але вони розташовані у більш небезпечних районах. На жаль, мешканці, які досі залишаються, не погоджуються на евакуацію. Причини у кожного різні. З вересня у місті немає світла, газу та води", - наголосив Третяк.

  • На російсько-українському фронті за минулу добу 7 січня зафіксували 176 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках.
  • Станом на вівторок, 7 січня, російські терористи контролюють майже всю територію міста Курахове Донецької області.




     
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
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