Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю BBC.

"Він ходить на військові курси і я ледве вмовив його продовжити навчання в університеті на даний момент. Я буду поважати його вибір. Це не те, чого варто прагнути, але якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик із гідністю", - зазначив колишній міністр.

Він також прокоментував можливе зниження мобілізаційного віку та висловив думку, що це навряд буде до 18 років.

"Навряд чи це буде настільки драматичним. Я маю на увазі, що не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років", - сказав Кулеба.

На його думку, більш імовірним є часткове зниження вікового порогу – на 1-2 роки.

"Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо – до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням, яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства", - наголосив Дмитро Кулеба.

Що відомо про дітей Кулеби

Дмитро Кулеба має двох дітей – 13-річну Любу та 18-річного Єгора від шлюбу з колишньою дружиною Євгенією. Наприкінці минулого року на подкасті Олени Кравець "Вдома поговоримо" він розповів, що виховання двох дітей значно відрізняється за своїми моделями. Зокрема, до доньки він ставиться більш ніжно та виважено, а сина виховує, як військового.

"Стосунки з сином – все одно що стосунки з військовим, а з донькою – стосунки з принцесою. Дві різні моделі. Особливо Єгор: він живе у військовій темі, навчається в університеті, але проходить серйозну військову підготовку. Він живе в цьому світі: свої збори, товариші, деякі з яких, на жаль, загинули. Це, безумовно, впливає на те, яка у нас модель стосунків вибудовується. А Люба – любов, вона ніжна. Тому відповідні стосунки", - розповів Кулеба.

До слова, на подкаст він завітав із донькою, яка розповіла, що опановує спів і навіть дає свої перші концерти.

"На вокал ходжу. Коли зовсім маленька була, ходила на хор. Потім ходила в оперу. Оперна співачка виводила мене на сцену й казала, що буду так співати. І згодом я перейшла на естрадний, зараз у мене школа вокалу. І у мене кожного місяця концерти. Тато ходить на всі", - розповіла Люба Кулеба.

Також зазначимо, що наразі Дмитро Кулеба перебуває у стосунках з бізнесвумен Світланою Павелецькою. Вони познайомилися ще у 2003 році.