Кулеба викладатиме військову дипломатію в інституті політичних досліджень у Франції

Про це він повідомив у відповідь на твіт директора Sciences Po Луїса Вассі в соцмережі Х.

Французький високопоставлений держслужбовець, дипломат і новий директор Sciences Po Луїс Вассі привітав ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу з тим, що він приєднається до Sciences Po як викладач.

"Я радий повідомити, що Дмитро Кулеба приєднається до Sciences Po вже в січні 2025 року як доцент. Поки Дмитро залишиться в Україні. Він відвідає нас протягом весняного семестру, щоб викладати в PSIA Sciences Po (Паризька школа міжнародних відносин, - ред.) і у всіх шести кампусах за межами Парижа. Ласкаво просимо!", - написав Вассі.

У відповідь ексочільник МЗС подякував новому директору інституту політичних досліджень у Франції та уточнив, чим саме займатиметься в одному з провідних вишів Франції та Європи, який готує державних діячів, журналістів, фахівців з міжнародних відносин, права тощо.

"Шановний Луїсе Вассі, для мене велика честь мати можливість поділитися своїм досвідом у воєнній дипломатії зі студентами Sciences Po та ширшою спільнотою. Надсилаю найкращі побажання з України, і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі", - наголосив Кулеба.

Паризька школа міжнародних відносин (PSIA) — це аспірантура Sciences Po, що є однією з найпрестижніших аспірантур міжнародних відносин.

На початку грудня стало відомо, що ексголова МЗС Кулеба став старшим науковим співробітником Гарвардського університету.