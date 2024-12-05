Ексголова МЗС Кулеба став старшим науковим співробітником Гарвардського університету

Відповідна інформація зʼявилась на сайті Belfer Center.

Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді з 2024 року.

"Дмитро Кулеба був центральною фігурою в тому, як Україна та міжнародна спільнота справлялися з одним із найбільших викликів для майже 80-річного ліберального міжнародного порядку і найбільшої наземної війни в Європі після Другої світової війни. Його лідерство та стратегічне бачення зробили його трансформаційною фігурою за цей час. Його призначення в Центрі Белфера підкреслює нашу місію підготувати наступне покоління лідерів до розуміння та орієнтування в складному світі, що швидко розвивається. Його присутність стане натхненням для наших студентів і життєво важливим ресурсом для нашої академічної спільноти", - наголосила директорка Белферівського центру науки та міжнародних відносин Гарвардської школи Кеннеді Меган Л. О'Салліван.

У Центрі Белфера Кулеба зосереджуватиметься на перетині дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій. Він планує написати книгу про останні кілька років, яка обіцяє стати остаточним описом української війни. Кулеба спілкуватиметься зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді через семінари, лекції та наставництво.

Окрім дипломатичних досягнень, Кулеба має видатну наукову освіту та відданість державній службі. Його наукова робота зосереджена на міжнародних відносинах, праві та стратегіях протидії дезінформації, що відображає його досвід у розв’язанні складних умов сучасної дипломатії.

Кулеба є членом РНБОУ, віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та постійним представником України при Раді Європи.

"Пан Кулеба був одним із найпомітніших та найефективніших членів команди президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення в Україну. Наймолодший міністр закордонних справ в історії України, він очолював українську дипломатію у найважчі часи російської агресії. Він відіграв ключову роль у розбудові альянсів, забезпеченні озброєнь, запровадженні санкцій, просуванні заявок України на вступ до ЄС і НАТО та розширенні зв’язків з Африкою, Азією та Латинською Америкою", - додали у Центрі Белфера.