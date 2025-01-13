Пісторіус заперечив дані Spiegel про нібито блокування Шольцем нового пакету допомоги для України

Про це пише Тagesspiegel.

"Блокади немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Це зараз має бути вирішено політично", - заявив Пісторіус.

Крім цього міністр додав, що наразі він очікує відповідного рішення.

Що передувало

Der Spiegel з посиланням на джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц опирається виділенню Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають очільниця МЗС Анналена Бербок і Борис Пісторіус.

До списку озброєння для відправки в Україну, складеного після розпаду урядової коаліції у листопаді 2024 року, входили три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, зазначає видання.

Джерела Der Spiegel серед соціал-демократів припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.