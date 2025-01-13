Пісторіус заперечив дані Spiegel про нібито блокування Шольцем нового пакету допомоги для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував новину Spiegel про блокування допомоги для України та заявив, що країна підготувала новий пакет
Про це пише Тagesspiegel.
"Блокади немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Це зараз має бути вирішено політично", - заявив Пісторіус.
Крім цього міністр додав, що наразі він очікує відповідного рішення.
Що передувало
Der Spiegel з посиланням на джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц опирається виділенню Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають очільниця МЗС Анналена Бербок і Борис Пісторіус.
До списку озброєння для відправки в Україну, складеного після розпаду урядової коаліції у листопаді 2024 року, входили три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, зазначає видання.
Джерела Der Spiegel серед соціал-демократів припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.
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