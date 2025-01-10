Шольц перешкоджає виділенню додаткових 3 млрд євро на зброю для України, бо не вбачає терміновості, - Spiegel

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на джерела, передає DW.

Бербок та Пісторіус прагнуть, щоб ще до виборів до Бундестагу на зброю Україні понадпланово були виділені близько 3 млрд євро. Проте цьому опирається відомство федерального канцлера Олафа Шольца.

До списку озброєння для відправки в Україну, складеного після розпаду урядової коаліції у листопаді 2024 року, входили три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, зазначає видання.

За його даними, МЗС та міноборони Німеччини обґрунтовували необхідність додаткової допомоги тим, що невідкладні потреби Києва не можна було передбачити за минулого планування. Зокрема, як пише видання, воєнний стан України суттєво погіршився останніми місяцями через прискорення російського наступу, а також після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США достеменно невідомо, чи продовжуватиме Вашингтон надавати військову підтримку Україні після інавгурації 20 січня.

План Бербок і Пісторіуса зупинився на початку січня через те, що відомство канцлера неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує виділення Україні додаткових коштів. За даними Spiegel, причиною було вказано небажання ставити майбутній уряд Німеччини перед фактом. Крім того, відомство Шольца не вбачає необхідності в термінових діях, оскільки вважає достатніми близько 4 млрд євро, передбачених попереднім бюджетом на 2025 рік на військову допомогу Україні, і вказує на можливість використати наданий G7 кредит у розмірі $50 млрд з надходжень від заморожених російських активів.

Джерела Der Spiegel серед соціал-демократів припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.