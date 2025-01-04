У німецькій опозиційній партії ХДС вважають, що Шольц зустрінеться з Путіним до 23 лютого, а Трамп – у березні
Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що канцлер Олаф Шольц планує зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним до 23 лютого, а новообораний президент США Дональд Трамп – у березні
Про це Кізеветтер написав у соцмережі Х.
"Ми маємо бути готовими до сюрпризів виборчої кампанії. З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років", – йдеться в дописі.
Крім того, політик зазначив, що "наразі зустріч Трампа і Путіна запланована на березень" і додав: "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".
Кізеветтер наголосив, що Україна "не повинна бути об'єктом і жертвою" та додав, що "пристосовуватися потрібно до України, а не до Росії".
- Зазначимо, що 23 лютого 2025 року в Німеччині призначені дострокові вибори до Бундестагу.
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