У німецькій опозиційній партії ХДС вважають, що Шольц зустрінеться з Путіним до 23 лютого, а Трамп – у березні

Про це Кізеветтер написав у соцмережі Х.

"Ми маємо бути готовими до сюрпризів виборчої кампанії. З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років", – йдеться в дописі.

Крім того, політик зазначив, що "наразі зустріч Трампа і Путіна запланована на березень" і додав: "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

Кізеветтер наголосив, що Україна "не повинна бути об'єктом і жертвою" та додав, що "пристосовуватися потрібно до України, а не до Росії".