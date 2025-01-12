Народна артистка України Кадочникова відмовилась говорити українською на врученні Премії імені Параджанова
Народна артистка України Лариса Кадочникова, відома через свою роль Марічки у фільмі "Тіні забутих предків", під час церемонії вручення Премії імені Параджанова відмовилася виконати прохання журналіста говорити українською мовою
Про це повідомляє Telegram-канал Деколонізація.Україна.
Під час заходу журналіст звернувся до акторки з проханням говорити українською, але вона відмовила.
Кадочникова пояснила, що використовує українську мову лише в театральних виставах.
"Я маю право говорити хоч англійською мовою, - наголосила Кадочникова. - Прошу, поважайте мене, я багато зробила для України. Я не виїжджала, я тут і я граю в театрі спектаклі українською мовою".
Крім того, вона закликала українців до єдності, порадивши брати приклад з Параджанова.
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